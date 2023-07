Coupleontour-Ina erinnert sich nicht an ihren Schlaganfall

Es ist schon fast ein Jahr vergangen! Coupleontour hatte im vergangenen Sommer einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Ina hatte mit gerade einmal 26 Jahren einen schweren Schlaganfall erlitten, während ihre Frau Vanessa schwanger gewesen war. In wenigen Tagen jährt sich der Tag des Vorfalls zum ersten Mal – und bei der Influencerin geht es wieder bergauf. Jetzt gibt Ina preis: Sie erinnert sich gar nicht an den Schlaganfall.

"Ich habe den Schlaganfall an sich nicht mehr in Erinnerung und bin auch froh, dass ich das durch den Schock alles nicht so mitbekommen habe", erklärt sie gegenüber Bild. Ihre ersten Erinnerungen habe sie im Krankenhaus. Dort sei sie zwar wach gewesen, aber noch immer sehr benommen. "[Ich] konnte nicht wirklich begreifen, was Sache ist, zumal ich zu der Zeit auch nicht orientiert war", berichtet sie weiter. Auch die Kommunikation war nur erschwert möglich, wie Ina weiter ausführt: "Ich konnte zu Beginn auch noch nicht sprechen und konnte zwar verstehen, aber nur mit Daumen hoch und Daumen runter am Gespräch teilnehmen."

Das plötzliche Mama-Sein, nachdem sie aus dem Koma erwacht war, war ein besonderer Moment für die Blondine. "Als ich verstanden habe, dass wir jetzt diesen kleinen Menschen habe, war ich in erster Linie unsagbar stolz auf meine Frau – und sehr glücklich, dass alles gut gegangen ist", erinnert sie sich zurück. Und offenbar konnte sie es kaum abwarten, ihre Tochter in den Armen zu halten. "Ich wollte unsere kleine Olivia unbedingt kennenlernen und ihre kleinen Händchen halten", schwärmt die 27-Jährige.

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour im Jahr 2023

Anzeige

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina und ihre Tochter Olivia im Januar 2023

Anzeige

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour mit ihrer Tochter Olivia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de