Bill und Tom Kaulitz bekommen eigene Realityshow auf Netflix

Bekommen ihre Fans bald noch intimere Einblicke? Mit der Band Tokio Hotel sind die Zwillingsbrüder Tom (33) und Bill Kaulitz (33) weltberühmt geworden. Noch heute besteht die Band – und die vier Mitglieder absolvieren hin und wieder Auftritte. Jedoch widmen sich die Kaulitz-Twins primär eher anderen Projekten. Sie haben einen Podcast und werden dieses Jahr die heiß begehrten Coaching-Stühle bei The Voice of Germany besetzen. Jetzt sollen Bill und Tom sogar eine eigene Realityshow bekommen!

Das will Bild aus Produktionskreisen von Netflix erfahren haben. Demnach soll der Streamingdienst ein Format planen, welches das Leben der beiden Musiker dokumentiert. Worüber Bill und sein Bruder bereits offen in ihrem Podcast plaudern, wird angeblich bald in einer Show zu sehen sein. Großer Teil des Ganzen soll auch Toms Ehe mit dem Model Heidi Klum (50) sein.

Die Turteltauben hatten ihr Liebesleben zu Beginn noch etwas privater gehalten – mittlerweile sieht das anders aus. Sei es auf Events oder Social Media: Heidi und Tom zeigen nur allzu gerne ihr großes Liebesglück. Ob in der angeblich geplanten Show neue Details über ihre Beziehung ans Licht kommen, bleibt abzuwarten.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Tom Kaulitz, Februar 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Stars

