Ausnahmezustand: Selena Gomez und Miley bringen Songs raus

Diese Ankündigungen sorgen bei den Fans für Begeisterung. Genau wie ihre Kollegin Miley Cyrus (30) hatte auch Selena Gomez (31) ihre Karriere bei Disney gestartet. Mittlerweile konnten sich beide außerhalb des Mäuse-Konzerns einen Namen als Schauspielerinnen machen. Aber auch als Musikerinnen sind sowohl Selena als auch Miley durchgestartet. Und nun bringen sie gleichzeitig ihre neuen Songs auf den Markt – und sorgen für ausrastende Fans.

Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts kündigen Miley und Selena binnen einer Stunde ihre neuen Songs an. Dazu kommen beide Singles am selben Tag raus. Ihre Fans überschlagen sich in den Kommentaren vor Freude. Vor allem bei Selena ist es bereits über ein Jahr her, dass sie neue Musik produzierte. "Ihr habt schon seit einer Weile nach neuer Musik gefragt. Da ich mit SG3 noch nicht fertig bin, wollte ich ein lustiges kleines Lied rausbringen, das ich vor einiger Zeit geschrieben habe", erklärt die 31-Jährige. Bis zu ihrem neuen Album dauert es also noch.

Anders als Selena war Miley zuletzt in Sachen Musik sehr produktiv. Die Sängerin live zu sehen, könnte für ihre Fans in nächster Zeit aber schwierig werden, denn eine Tour möchte sie erst einmal nicht machen. Im Netz erklärt sie, dass das jetzt nicht das Richtige für sie sei. "Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht dankbar für meine Fans bin", erklärt sie zusätzlich.

Getty Images Miley Cyrus beim Glastonbury Festival 2019

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus, 2021 in New York

