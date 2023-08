Freunde in Sorge: Songwriterin von Katy Perry wird vermisst

Camela Leierth-Segura sorgt für Schlagzeilen! Die Musikerin ist nicht nur selbst als Künstlerin aktiv, sondern vor allem als Songwriterin für große Stars. So schrieb die 48-Jährige unter anderem an dem Hit "Walking on Air" von Katy Perry (38) mit. Doch nun ist die Sorge um die in Kalifornien lebende Blondine groß: Denn Camela wird seit inzwischen sieben Wochen vermisst – ihre Freunde fürchten das Schlimmste!

Wie zahlreiche US-Medien, darunter KABC, berichten, wurde Camela seit Juni nicht mehr gesehen und inzwischen vermisst gemeldet. Ihre Freunde befürchten bereits übles. "Denke ich, dass etwas Schlimmes passiert ist? Ja!", erklärte eine Freundin. Eine andere Bekannte, Liz Montgomery, bat bereits via Instagram um Hilfe: "Wir sind verzweifelt auf der Suche nach Informationen über den Verbleib unserer lieben Freundin!"

Medienberichten zufolge wird neben Camela auch ihr Kater vermisst. Kurz vor ihrem Verschwinden soll die Songwriterin noch aus ihrer Wohnung geflogen sein. Ihr Auto war zuletzt am 29. Juni in Beverly Hills gesichtet worden. Einige Freunde fürchten sogar, dass Camela entführt wurde.

Anzeige

Getty Images Katy Perry im Jahr 2008

Anzeige

Instagram / _lizmontgomery_ Liz Montgomery, Songwriterin

Anzeige

Instagram / _lizmontgomery_ Camela Leierth, Songwriterin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de