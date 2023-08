Hartes Jahr: Reese Witherspoons Mama ist immer für sie da!

Reese Witherspoon (47) strahlt wieder! Die vergangenen Monate waren für die Blondine nicht unbedingt leicht. Im Frühling hatten die Schauspielerin und ihr Ehemann Jim Toth (53) bekannt gemacht, dass ihre Ehe am Ende ist. Nach zwölf Jahren hatten die zwei die Scheidung eingereicht. Anschließend musste die zweifache Mutter das Leben als Single erstmal für sich entdecken. In dieser Zeit war ihre Mama Betty immer an ihrer Seite – und dafür dankt Reese ihr nun!

Zu Bettys 75. Geburtstag veröffentlichte ihrer Tochter auf Instagram einen süßen gemeinsamen Schnappschuss der Frauen. Zu dem Foto schrieb Reese: "Alles Gute zum Geburtstag für die beste Mutter, von der ich je träumen konnte! Danke, dass du immer an meine Träume geglaubt und mich angefeuert hast... und mich jeden Tag zum Lachen gebracht hast!" Die lieben Worte beendete sie mit einem "ich liebe dich".

Reese ist nun das erste Mal seit über einem Jahrzehnt Single. Ob sie sich bereits einen neuen Mann an ihrer Seite wünscht? "Sie will rausgehen und Spaß haben, anstatt sich gleich in etwas Ernstes zu stürzen", hatte ein Insider zu diesem Thema zuletzt verraten.

