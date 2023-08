"Kämpfen": Daniel Aminati gibt Update zu Patrices Zustand

Daniel Aminati (49) und seine Frau Patrice geben nicht auf. Vor wenigen Monaten hatte das Paar bekannt gegeben, dass die studierte Psychologin an Krebs erkrankt ist. Von dem schweren Schicksalsschlag lassen sich die Eltern einer Tochter aber nicht unterkriegen. Im Netz lässt Patrice ihre Fans an ihrem Kampf gegen die Erkrankung teilhaben. Und auch Daniel gibt regelmäßig Updates: Jetzt verrät der Moderator, wie es ihm und seiner Frau in dieser schweren Zeit geht.

"Das derzeitige Leben kostet mich und meine Frau gerade sehr viel Kraft aufgrund der Begleiterscheinungen der Erkrankung von Patrice", teilt der 49-Jährige auf Instagram mit. Der TV-Star berichtet davon, dass es Tage gebe, an denen es seiner Liebsten gut gehe, aber auch Tage, an denen sie starke Schmerzen hat. Für Daniel ist das Leid seiner Frau nur schwer zu ertragen. "Ich habe zwar keinen Krebs, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin co-erkrankt, weil ich irgendwie mitten drin stecke. [...] Also ich bin ganz ehrlich, ich habe am Anfang nur funktioniert. Wir kämpfen nach wie vor", erzählt er weiter.

Doch trotz der ganzen Strapazen sieht der Moderator etwas Gutes in ihrer aktuellen Situation. "Interessanterweise habe ich gerade das Gefühl, dass trotz dieser Schwierigkeiten und gerade der Unsicherheiten am Anfang, dass das gerade eine extrem wichtige Zeit ist, die wir da gerade durchleben", erklärt er. Daniel habe durch die Erkrankung seiner Frau gelernt, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und sich mehr um sich selbst und seine Liebsten zu kümmern.

Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und Patrice Aminati

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati im Juni 2022

