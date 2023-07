Marie Nasemann und ihr Ehemann machen eine Paartherapie!

Marie Nasemann (34) und ihr Mann Sebastian Tigges holen sich Hilfe. Das Model und ihr Ehemann sind seit Mai 2021 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder und arbeiten sowohl privat als auch beruflich als Team zusammen. Ungefähr Anfang des Jahres gab Sebastian ehrlich zu, dass es bei ihm und seiner Ehefrau manchmal zu Reibereien kommt – in solchen Momenten sprechen sie sogar über das Thema Scheidung. Doch jetzt nehmen sich Marie und Sebastian ihrer Probleme an und starten eine Paartherapie.

"Wir fangen eine ganz neue Paartherapie an und wollen euch auf dieser Reise auch ein wenig mitnehmen", erzählt die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story. In seinem RTL-Podcast "Family Feelings" wird das Pärchen ganz offen über das Thema sprechen und seine Erfahrungen mit der Community teilen. Auf Abstand scheinen die beiden jedoch nicht zu gehen – noch gestern waren sie gemeinsam auf dem roten Teppich bei den New Faces Awards.

In ihrer Instagram-Story gibt die Autorin auch schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Folge. "Ich finde, es ist extrem wichtig, dass ein Paartherapeut neutral ist und sich nicht auf die Seite von jemandem schlägt", äußert sich die Podcasterin in dem Ausschnitt.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

Getty Images Marie Nasemann beim Deutschen Filmpreis 2022

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrer Tochter

