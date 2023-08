Mit Papa unterwegs: Kevin Jonas' Kids lieben das Tour-Leben

Kevin Jonas (35) geht mit seiner ganzen Familie auf Tour. Mit seinen beiden Brüdern bildet der Musiker die Jonas Brothers. Im Mai dieses Jahres kam endlich ein neues Album heraus und nun geht es auf Welttournee. Und um seine Kinder trotzdem regelmäßig sehen zu können, nimmt der älteste der Brüder seine Frau Danielle (35) und die beiden Töchter einfach mit: Und die Mädchen scheinen es zu lieben, mit Papa Kevin unterwegs zu sein.

Im Interview mit Hollywood Life verraten Kevin und Danielle, wie das Tour-Leben mit der ganzen Familie läuft. Los ging es Mitte August in New York City. "Es ist schon lange her, dass wir eine Welttournee gemacht haben. Wir sind also noch dabei, es herauszufinden. Sprechen Sie in sechs Monaten mit uns, dann werden Sie sehen, ob die Kids Vollzeit bei uns sind oder nicht", scherzt der 35-Jährige. Aktuell scheinen die Mädchen aber noch Spaß zu haben. "Sie lieben es. Alena hat [vor der Show] Armbänder gemacht. Sie sind so stolz auf ihn", schwärmt Gattin Danielle.

Dass Kevin seine Familie kurzerhand mit auf Tour nahm, war aber nicht ganz eigennützig. Gegenüber Courtyard by Marriot hatte er verraten, dass er nie lange ohne seine Liebsten sein kann: "Es ist so, als ob wir ein Limit haben, wie lange wir getrennt sein können." Er nehme, wann immer es gehe, einen freien Tag, um Danielle und die Kinder sehen zu können.

Getty Images Die Jonas Brothers im Dodgers Stadium, Juni 2023

Getty Images Kevin Jonas bei einem Konzert der Jonas Brother bei "NBC Today"

Getty Images Danielle und Kevin Jonas im Juni 2019

