Nach Kritik: Bernsteins Kinder verteidigen Bradley Cooper

Die Familie von Leonard Bernstein (✝72) steht für Bradley Cooper (48) ein! Seit Jahrzehnten ist er als Schauspieler und Regisseur erfolgreich im Filmbusiness. Doch für sein neustes Projekt musste der "A Star Is Born"-Darsteller nun eine Menge Kritik einstecken: In "Maestro" verkörpert er den jüdischen Komponisten Bernstein. Um seiner Rolle äußerlich gerecht zu werden, trägt Bradley eine Nasenprothese, was von Kritikern als antisemitisch angesehen wird und mit Black- und Yellowfacing verglichen wird. Nun meldet sich Bernsteins Familie zu Wort und verteidigt Bradley!

Wie Page Six jetzt berichtet, veröffentlichten Bernsteins Kinder Jamie, Alexander und Nina ein Statement auf Social Media: "Es bricht uns das Herz, wenn wir sehen, dass seine Bemühungen falsch dargestellt oder missverstanden werden. Es ist wahr, dass Leonard Bernstein eine schöne, große Nase hatte. Bradley hat sich entschieden, Make-up zu benutzen, um seine Ähnlichkeit zu verstärken, und das ist für uns völlig in Ordnung." Sie glauben, dass ihr verstorbener Vater "auch damit einverstanden gewesen wäre".

Außerdem erklären Bernsteins Kinder, dass der 48-Jährige "alle drei von uns bei jedem Schritt seiner erstaunlichen Reise mit einbezogen hat", was das Trio sehr zu schätzen weiß. "Wir waren zutiefst berührt, als wir die Tiefe seines Engagements, seine liebevolle Umarmung der Musik unseres Vaters und die schiere, offenherzige Freude, die er bei seiner Erkundung an den Tag legte, miterleben durften", heißt es außerdem in der Erklärung.

Getty Images Leonard Bernstein, Komponist

Getty Images Bradley Cooper, "Silver Linings"-Star

