Nach Trennung: Britneys Mutter ist auf Sam Asghari "wütend"

Lynne Spears lässt kein gutes Haar an ihrem einstigen Schwiegersohn Sam Asghari (29)! Erst im vergangenen Jahr hatten sich das Model und die Sängerin Britney Spears (41) das Jawort gegeben. Doch vor wenigen Tagen machten überraschende News die Runde: Nach nur rund 14 Monaten Ehe lässt sich Sam von der "...Baby One More Time"-Interpretin scheiden. Ein Insider will jetzt wissen, was Lynne von der Trennung ihrer Tochter hält!

"Lynne ist wütend auf [Sam], weil er Britney im Stich gelassen hat", erklärt ein Informant gegenüber Mail Online und fügt außerdem hinzu: "Er hat geschworen, in Krankheit und Gesundheit an ihrer Seite zu sein – und er wusste, dass es ihr nicht gut ging [als sie heirateten]." Die 68-Jährige hoffe nun, dass ihre Tochter in ihre Heimatstadt Kentwood in Louisiana zurückzukehren wird, damit sie sich "erholen und neu aufstellen" kann: "Lynne fleht [Britney] an, aus L.A. wegzuziehen und bei ihr zu leben."

Während sich Britney bis dato in Schweigen hüllt und sich nicht zum Aus ihrer Ehe äußert, wandte sich ihr Ex bereits an seine Follower auf Instagram. "Nach sechs Jahren der Liebe und des Engagements füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden", schreibt der 29-Jährige in einer Story. Dennoch würden die beiden weiterhin Liebe und Respekt füreinander empfinden.

Getty Images Britney Spears mit ihrem Ehemann Sam Asghari, Juli 2019

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf einem Event

