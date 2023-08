Streit um die Kinder: Ioan Gruffudd erzielt Sieg vor Gericht

Dieser Punkt geht an Ioan Gruffudd (49)! Der Schauspieler und seine Ex Alice Evans (52) liefern sich vor Gericht derzeit einen wahrhaften und schmutzigen Sorgerechtskrieg um ihren Nachwuchs. Die The Mentalist-Darstellerin bezeichnete ihren Verflossenen als Kinderschänder, der wiederum warf ihr vor, die gemeinsamen Sprösslinge in ihrem Konflikt missbraucht zu haben. Nun wurde eine vorläufige Entscheidung getroffen – und zwar zugunsten von Ioan!

Der "Fantastic Four"-Star hatte zuletzt gefordert, seine Kinder durch einen Psychologen begutachten zu lassen, um die schweren Vorwürfe zu klären. Diesem Antrag gab ein Richter in Los Angeles nun statt – ein vorläufiger Sieg für Ioan. Die Behauptungen beider Parteien sollen nun offenbar durch einen Experten untersucht werden, wie The Sun berichtet. Weder der Waliser noch seine Ex waren bei der Verkündung im Gerichtssaal anwesend.

Nicht nur Alice klagte in den vergangenen Monaten immer wieder gegen Ioan. Auch seine eigene Tochter Ella hatte eine einstweilige Verfügung beantragt – als Grund hatte sie häusliche Gewalt und Belästigung angegeben. Doch ihr Antrag war nicht angenommen worden.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans, 2016

Getty Images Ioan Gruffudd mit seiner Tochter

