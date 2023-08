Tochter lenkt ihn ab: Tommy Fury zieht für zwei Monate aus!

Tommy Fury muss sich ganz auf seine Karriere konzentrieren! Der Profiboxer und seine Verlobte Molly-Mae Hague (24) sind seit Januar dieses Jahres Eltern eines Mädchens namens Bambi. Gemeinsam bewohnt die kleine Familie ein Haus im britischen Cheshire. Doch jetzt muss Tommy seine beiden Mädels für zwei Monate verlassen. Der Grund: Er muss sich auf einen Boxkampf vorbereiten und wird durch seine Tochter zu sehr abgelenkt!

Wie Molly-Mae in einem aktuellen YouTube-Vlog erklärt, sei ihr Partner schon vor der Geburt ihrer Tochter oft in Trainingscamps gewesen. Auch in den vergangenen Wochen habe er sich tagsüber dort vorbereitet. Doch jetzt sei er komplett ausgezogen, um sich voll und ganz auf ein bevorstehendes Box-Match zu konzentrieren. Laut der 24-Jährigen mache Bambi Tommi "weich" und bringe ihn "aus der Boxer-Mentalität raus." Tommy wäre die nächsten Monate zwar lieber bei seiner Familie geblieben, doch er nehme seine Karriere sehr ernst und die Camps seien "so ernst, da kann man nicht herumtrödeln."

Schon während der Schwangerschaft war Tommy oft wegen des Trainings unterwegs. Molly-Mae habe ihn immer wieder an die anstehende Geburt erinnern müssen. "Er war viel weg, da habe ich ihn dann daran erinnert, dass wir ein Kind bekommen. Er war im Trainingscamp-Modus", schilderte sie zuvor im Netz.

Getty Images Tommy Fury, Boxprofi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2023

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, britische "Love Island"-Stars

