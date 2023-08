Wegen Fynns Kuss? Bachelorette-Oguzhan wollte keine Rose!

Hätte er die Rose sowieso abgelehnt? Oguzhan hatte bei der Bachelorette um das Herz von Jennifer Saro gekämpft. Die Gespräche der beiden wurden von einem ständigen Auf und Ab begleitet und auch was den Kleidungsstil der Single-Mama anbelangt, waren die zwei gar nicht auf einer Wellenlänge. Die logische Konsequenz: Oguzhan musste die Datingshow verlassen. Doch er wollte eh keine Rose.

"Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht traurig. Ich meinte zu ihr 'Gib mir keine Rose' – aufgrund des Kusses in der Villa", gibt der Hamburger im Interview mit Promiflash zu. Er spielt auf den Kuss zwischen Jenny und Fynn in der Männervilla an. Dieser habe ihm gezeigt, dass die Rosenverteilerin ihn und die anderen verbliebenen Kandidaten nicht respektiere. Deswegen ist sich der 27-Jährige auch sicher: "Ich hätte nichts anders gemacht, ich bin so wie ich bin. Ich brauche ihr nichts vorzuspielen, das wäre falsch und gelogen."

Dennoch hätte sich Oguzhan eine Beziehung mit der Brünetten ausmalen können. "Ich hätte es mir vorstellen können, klar! Es ist jetzt aber auch keine Tragödie, da draußen gibt es noch sooo viele hübsche Frauen", will er wissen.

RTL / Markus Hertrich Oguzhan, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL Oguzhan Gencel, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro bei "Die Bachelorette"

