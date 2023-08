Lily Allens Vater rief die Polizei als sie entjungfert wurde

Das ist ja gerade nochmal gut gegangen! Die Sängerin Lily Allen (38) wurde 2006 mit ihrem Song "Smile" weltberühmt. Damals hatte sie den Ruf als bunter Vogel und Draufgängerin. Drogeneskapaden gehörten zum Alltag dazu, nun aber der Vergangenheit an. Doch auch als Kind wollte sie sich nicht immer an Regeln halten, wie sie kürzlich verriet: Denn Lily schlich sich im Familienurlaub heimlich davon, um sich mit einem Jungen zu treffen, wobei sie einen Polizeieinsatz auslöste!

"Ich verlor meine Jungfräulichkeit an einen Jungen namens Fernando [...], als ich ungefähr zwölf Jahre alt war. [...] Meine Familie dachte, ich wäre wirklich verschwunden", plauderte Lily im "Life's a Beach"-Podcast aus. Während ihre Familie in Panik verfiel, habe Lily seelenruhig ausgeschlafen. Am nächsten Tag sei das ganze Hotel voll mit Polizisten gewesen, die sie suchten. "Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihnen zu sagen, dass ich gerade meine Jungfräulichkeit verloren habe", gestand sie.

Lily und ihr Vater haben schon lange ein schwieriges Verhältnis. 2018 behauptete Lily, dass sie den Kontakt mit ihm als 13-Jährige abgebrochen hätte, weil ihr Vater eine durch Kokain ausgelöste Herzattacke gehabt habe. Als er das mitbekam, erwiederte er, dass es ihm durch eine akute Lebensmittelvergiftung so schlecht gegangen sei. Sie entschuldigte sich bei ihm, verriet jedoch 2021, dass sie immer noch kaum Kontakt zueinander hätten.

Lily Allen beim Planned Parenthood-Event in New York 2023

Lily Allen bei der Premiere von "Stranger Things"

Lily Allen, Sängerin

