Nach GNTM-Kritiken: Ex-Kandidatin Fiona Erdmann packt aus

Fiona Erdmann (34) packt über Germany's Next Topmodel aus! Jedes Jahr bewerben sich junge Frauen bei der Show, um ihren großen Traum vom Modeln zu verwirklichen. Doch in den vergangenen Jahren geriet das Format von Heidi Klum (50) immer mehr in die Kritik: So offenbarte erst kürzlich Simone Kowalski (26), Siegerin der 14. Staffel, wie sehr ihre mentale und körperliche Gesundheit während der Dreharbeiten litt. Auch Fiona nahm 2007 an GNTM teil und schaffte es auf den vierten Platz. Nun schildert sie ihre Sicht der Dinge!

In einem Interview mit Bild erinnert sich die 34-Jährige an ihre damalige Teilnahme zurück und verrät, dass ihr oft in Gesprächen versichert wurde, dass die Kameras aus seien. Dem war aber nicht so, woraufhin Fiona mit ihren "eigenen Worten konfrontiert" wurde. "Ich meinte: 'Ihr hattet doch die Kameras ausgeschaltet! Und ich habe gedacht, ihr sagt das niemandem.' – Ich dachte mir dann nur, dass das nicht wahr sein kann", verrät die Mama von zwei kleinen Kindern außerdem.

Bereuen tue Fiona ihre Zeit bei GNTM aber nicht: "Man sollte Verständnis dafür haben, dass in solchen Shows für Unterhaltung gesorgt werden muss. Die Zuschauer erwarten ja keine reine Harmonie." Sie kann die anhaltende Kritik nicht verstehen, wie sie abschließend klarstellt: "Mittlerweile finde ich es sogar etwas nervig, wie jeder über diese Show urteilt. Ganz ehrlich: Es gab Momente, die nicht toll waren. Aber ich habe 'Germany’s Next Topmodel' auch einiges zu verdanken."

Fiona Erdmann im August 2022

Fiona Erdmann, Model

Fiona Erdmann, einstige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

