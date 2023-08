Nach "Temptation Island"-Fail: Hat Sarah Vertrauensprobleme?

Sarah Liebich spricht offen über ihre Gefühle und gibt Einblicke in ihr Privatleben! Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Nico Legat hatte die Beauty an Temptation Island teilgenommen – doch der Treuetest war mächtig schiefgelaufen: Nico war mit der Verführerin Siria Longo vor laufender Kamera mehrmals fremdgegangen, woraufhin sich Sarah und der Tattooliebhaber trennten. Hat Sarah seit ihrer Teilnahme bei "Temptation Island" Vertrauensprobleme?

Das will jetzt ein Follower auf Instagram wissen – die gelernte Bankkauffrau steht Rede und Antwort: "Würde ich nicht unbedingt sagen, aber ich bin viel strenger geworden und setze mehr Prioritäten." Nach den Geschehnissen bei "Temptation Island" kenne Sarah nun "noch mehr" ihren eigenen Wert.

Im Promiflash-Interview verriet die Blondine, dass sie aktuell keinen festen Freund hat: "Das halte ich mir erst mal offen. Ich bin zufrieden, so wie es im Moment ist." Ihr Ex hingegen turtelte erst vor wenigen Wochen auf einem Festival mit Karina Bauer! Eine aufmerksame Promiflash-Leserin entdeckte den Sohn von Thorsten Legat (54), wie er händchenhaltend mit der Are You The One?-Kandidatin über das Gelände des Parookavill-Festivals schlenderte.

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Nico Legat bei "Temptation Island"

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Promiflash Nico Legat und Karina Bauer

