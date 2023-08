Vor Sommerhaus-Start: Justine und Waltentina zoffen sich!

Das Sommerhaus der Stars wurde noch nicht mal ausgestrahlt und schon jetzt ist der Ärger groß! Am 19. September startet die neue Staffel der beliebten TV-Show. In der Sendung kämpfen unter anderem Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu, Claudia Obert (61) und Max Suhr (25) oder auch Walentina Doronina (23) und Can Kaplan um den Sieg. Letzteres Pärchen deutete bereits an, dass es im Haus zu Ärger gekommen sei – doch damit nicht genug: Vor der Ausstrahlung zofft sich Walentina nun mit einer Mitbewohnerin!

Unter einem offiziellen Instagram-Beitrag des Sommerhauses geht der Streit los. Justine Dippl, ebenfalls Kandidatin der Show, kommentierte den Post noch happy – Walentina reagierte darauf ziemlich provokant mit einem Mülltonnen-Emoji. "Müll bleibt Müll", schrieb die Blondine weiter. "Ach mein kleiner Realitystar, freue mich auf die Ausstrahlung von dir", antwortete Justine – und prompt kam von ihrer Gegnerin zurück: "Freue mich auch, wie alle eure Masken bei der einen Situation so richtig fallen werden." Die Diskussion beendete nach einem Hin und Her schließlich die Ex von Joey Heindle (30) mit: "Der Müll hat gerade einen Anruf bekommen, der Filmemacher von 'Shrek' hat sich gemeldet. Sie vermissen den Esel!"

Auf welche Situation Walentina da wohl anspielt? Die Essenerin hatte schon vor einigen Wochen gespoilert, dass es in der Sendung zu Handgreiflichkeiten gekommen sei – ihr Freund Can hatte offenbar sogar einen Schlag abbekommen und ins Krankenhaus gemusst. Die beiden hatten zudem eine Aufklärung durch den Sender gefordert.

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

RTL Justine Dippl und Arben Zekic

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Can Kaplan

