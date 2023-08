Schon bald: Start für "Das Sommerhaus der Stars" steht fest!

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Das beliebte TV-Format "Das Sommerhaus der Stars" sorgt Jahr für Jahr für mächtig Schlagzeilen. In diesem Jahr werden unter anderem Realitystar Aleksandar Petrovic (32) und seine Freundin Vanessa Nwattu oder Claudia Obert (61) und ihr Partner Max Suhr (25) für ordentlich Wirbel sorgen. Aber auch Walentina Doronina (23), ihr Verlobter Can Kaplan sowieso Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda Raatz werden das Sommerhaus sicherlich aufmischen. Der Sendetermin war bislang nicht bekannt – bis jetzt: Schon bald wird "Das Sommerhaus der Stars" wieder über die Bildschirme flimmern!

Wie RTL jetzt bestätigt, wird am 19. September um 20.15 Uhr die erste Folge auf dem Sender ausgestrahlt – bei RTL+ gibt es die Folgen wie gewohnt eine Woche vorab zu sehen. Ab dann dürfen sich die Fans jeden Dienstag auf eine ordentliche Portion Drama freuen. Die Fans sind schon jetzt ganz aus dem Häuschen. "Oh, das klingt jetzt schon vielversprechend!" oder "Ich freue mich schon", sind nur einige der zahlreichen Kommentare auf Instagram.

Schon vorab gab der Cast einen kleinen Vorgeschmack auf die diesjährige Staffel. "Diese Staffel wird wirklich jede Sommerhaus-Staffel übertrumpfen – an allem. Ich würde so gerne so viel erzählen", teaserte Walentina im Netz an und fügte außerdem hinzu: "So viel Trash habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen, aber man ist halt im Trash-TV, was will man erwarten. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer."

Claudia Obert und Max Suhr

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Walentina Doronina und Can Kaplan

