Aus Respekt: Prinzessin Kate war barfuß bei Besuch unterwegs

Zeigt sie hier etwa ihre vorbildlichen Manieren? Im Jahr 2011 waren Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) vor den Traualtar getreten. Inzwischen ist die Ehefrau des Thronfolgers seit über zwölf Jahren ein fester Bestandteil der britischen Königsfamilie. Besonders wegen ihrer Höflichkeit kommt die Prinzessin von Wales besonders gut bei ihrem Volk an. Nun sorgt Kate mit einer speziellen Geste für Aufsehen!

In einem Interview mit Times berichtet der Radiomoderator Roman Kemp von einer besonderen Begegnung mit der Gemahlin von Prinz William. "Das Lustigste war, dass sie keine Schuhe anhatte, weil sie so respektvoll war, ihre Schuhe an der Tür auszuziehen", erzählte der 30-Jährige und fügte hinzu: "Das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, denn man sieht königliche Personen selten ohne Schuhe."

Allerdings ist dies nicht das erste Mal, dass Kate ihre nackten Füße präsentiert. Im Jahr 2012 hatte die Royal-Lady dem Bacon's College vor den Olympischen Spielen einen Besuch abgestattet. Weil sie dort vom Trainer der Judokas auf die Matte berufen worden war, hatte sie aus ihren schicken Keilabsatz-Schuhen schlüpfen müssen.

Roman Kemp im Juni 2023

Prinzessin Kate im Juli 2012

Prinzessin Kate bei einem Besuch im Bacon's College, Juli 2012

