Darum präsentiert sich Pamela Anderson nur noch ohne Make-up

So natürlich! Pamela Anderson (56) hatte ihren Durchbruch mit ihrer Rolle als Rettungsschwimmerin im roten Badeanzug in der Serie Baywatch. Sie wurde zu einer der begehrtesten Frauen der Welt und schaffte es ganze 14 Mal auf das Cover des Playboys. Normalerweise kennt man die Ikone mit superdünnen Augenbrauen und einem smokey Augen-Make-up. Das ist nun aber vorbei – die Beauty setzt jetzt auf einen natürlichen Look. Nun offenbart Pamela, wieso sie kein Make-up mehr trägt.

In einem Interview mit Elle spricht sie über ihre Entscheidung, nur noch natürlich herumzulaufen. Ihr ungeschminkter Look soll für mehr Kontrolle über ihr Aussehen sorgen. 2019 starb Pamelas Visagistin an Brustkrebs. Da für sie keiner an die Fähigkeiten der Verstorbenen herankomme, fühle sie sich besser, einfach keine Schminke mehr zu tragen. Außerdem wolle sie sich von der Mehrheit abheben. "Mir ist aufgefallen, dass Leute immer krassere Make-up-Looks tragen. Ich probiere, gegen den Strom zu schwimmen und das Gegenteil zu machen”, erklärt die Blondine.

Ihre Natürlichkeit zeigte sie bereits auf dem Cover eines Modemagazins. Dort ist eine Nahaufnahme ihres ungeschminkten Gesichts zu sehen. "Ich mag es, meine Sommersprossen zu sehen. Ich mag es, wenn mein Haar nicht frisiert ist. Ich mag einfach ein wirklich frisches Gesicht", äußert sie sich.

Getty Images Pamela Anderson im April 2023

Getty Images Pamela Anderson, Erotikmodel

Getty Images Pamela Anderson im Jahr 2022

