Pamela Anderson zeigt sich komplett ungeschminkt auf Cover!

Natürlich schön! Pamela Anderson (55) wurde in den 90ern mit ihrer Rolle als Rettungsschwimmerin in der Erfolgsserie Baywatch international zum Star. Der rote Badeanzug machte sie zu einer der begehrtesten Frauen der Welt, genau wie zu einem Sexsymbol. Ganze 14 Mal schaffte es die Ikone auf das Cover des Playboys. Damit ist sie das populärste Playmate aller Zeiten. Jetzt zeigt sich Pamela ohne Make-up auf dem Titelblatt eines großen Modemagazins!

Anstatt mit ihrem üblichen Look mit federnden Locken und rauchigem Augen-Make-up präsentiert sich Pamela nun komplett ungeschminkt auf dem Cover des Women's Wear Daily Magazine. Dazu äußert sich die Blondine wie folgt: "Ich mag es, meine Sommersprossen zu sehen. Ich mag es, wenn mein Haar nicht frisiert ist. Ich mag einfach ein wirklich frisches Gesicht." Und genau so ist die Beauty auf dem Cover abgelichtet. Ein Diamant-Diadem verleiht ihrer Erscheinung noch mehr Stärke. Natürlichkeit sei der Kanadierin wichtig, deshalb lässt sie auch keine Schönheitseingriffe machen. "Ich mag diese Spritzen nicht", erklärte sie und betonte: "Ich will sehen, was passieren wird."

Das Magazin veröffentlichte auch ein Video in Schwarz-Weiß vom Cover-Shooting auf Social Media. In dem Video hüpft und tanzt Pamela in Zeitlupe durch das Set und lächelt in die Kamera. Sie trägt ein hautenges, knöchellanges Kleid mit Quasten in der Mitte und an den Seiten. Für das Shooting war die Stilikone barfuß und trug dazu eine große Sonnenbrille. "Ich habe das Gefühl, dass dies erst der Anfang meines Lebens ist", stellt Pamela fest. Ihre positive Einstellung kommt auf jeden Fall mit den Aufnahmen zum Ausdruck.

Getty Images Pamela Anderson im März 2022

Getty Images Pamela Anderson, Erotik-Model

Getty Images Pamela Anderson im Jahr 2008

