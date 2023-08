Iris Klein gratuliert Enkelin Sophia zum achten Geburtstag

Iris Klein (56) ist stolze Oma! Die TV-Bekanntheit ist Mutter von drei Kindern: Tobias und Daniela Katzenberger (36) sowie Jennifer Frankhauser (30). Mittlerweile ist sie aber auch schon Oma – unter anderem hat Tochter Dani mit ihrem Mann Lucas Cordalis (56) im Jahr 2015 die kleine Sophia (8) bekommen. Zum Geburtstag ihrer Enkelin verfasst Iris jetzt süße Grüße im Netz!

Auf Instagram teilt die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin ein niedliches Selfie mit Sophia. "Heute bist du schon acht Jahre alt und erfüllst mein Herz jeden Tag mit Liebe. Oma ist so stolz auf dich, mein Schatz", schwärmt Iris dazu. Sie hoffe, dass Daniela und Lucas der Kleinen vielleicht diesen Post zeigen: "Dann darfst du hier lesen und dich freuen, wie viele Menschen an dich denken und von welchem Ort!"

Erst kürzlich erinnerte sich Dani an die Nacht zurück, in der ihre Tochter Sophia gezeugt wurde. Das war nämlich, als Lucas noch bei seinen Eltern gelebt hatte. "Ich weiß noch, damals hat der Costa (✝75) irgendwie einen Krimi geguckt und da wurde halt voll viel rumgeballert. Aber wir haben schärfer geschossen!", witzelte die Katze in einer Folge von "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca".

Instagram / lucascordalis Sophia Cordalis, Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im April 2023

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Iris Klein und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia

