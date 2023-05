Kelly Clarkson wagt mit ihren Kids Neuanfang in New York

Sie kehrt Hollywood den Rücken! Kelly Clarkson (41) reichte 2020 nach sieben Jahren Ehe die Scheidung ein. Mit ihrem Ex-Partner Brandon Blackstock (46) hat sie die gemeinsamen Kinder River Rose Blackstock (8) und Remington Alexander Blackstock. Kelly gewann während des Rosenkriegs das Sorgerecht für die beiden Kids. Nun will sie gemeinsam mit den Kindern einen Neuanfang starten: Sie ziehen quer durchs Land von Los Angeles nach New York.

Ein Insider berichtete der Us Weekly wie sich die Sängerin mit dem Entschluss, bald im Big Apple zu wohnen fühle. "Kelly ist begeistert von diesem neuen Kapitel und freut sich auf einen Neuanfang", meinte die Quelle. Auf das Leben der Moderatorin und der Kinder soll der Umzug keinen großen Einfluss haben. Kelly und Brandon wohnen nämlich bereits in verschiedenen Staaten und die Kids leben nach dem Sorgerechtsstreit bei der 41-Jährigen.

Auch die Karriere der Grammy-Gewinnerin bekommt durch den Umzug frischen Wind. Ihre Talkshow "The Kelly Clarkson Show" wird ab der fünften Staffel ebenfalls in New York ihr zu Hause finden. Von den Universal Studios in Los Angeles soll die Sendung nun ins Rockefeller Center in Manhattan ziehen.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Seth Blackstock, Remington Alexander Blackstock, Savannah Blackstock, Kelly Clarkson, River Rose Bl

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

