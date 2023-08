Nach vier Wochen: "Barbie" wurde von Kinospitze verdrängt!

Barbie muss von der Spitze weichen! Seit dem 21. Juli regierte der Film über das blonde Spielzeug eigentlich die Kinokassen. Innerhalb der ersten drei Wochen spielte der Streifen mit Margot Robbie (33) fast eine Milliarde Euro ein und gilt als eine der erfolgreichsten Produktionen aller Zeiten. Doch nun bekommt "Barbie" Konkurrenz: Denn "Blue Beetle" erobert die Kinosääle und verdrängt den Puppenfilm von der Spitzenposition!

Am 17. August lief der neue DC-Film in den internationalen Lichtspielhäusern an. Der Superhelden-Streifen mit Xolo Maridueña lockte laut Deadline sofort ein riesiges Publikum in die Kinos – und machte innerhalb des ersten Wochenendes knapp 23 Millionen Euro! "Barbie" hingegen verdiente in den vergangenen Tagen "nur" 19,75 Millionen Euro. Damit landete "Blue Beetle" vor der Produktion von Greta Gerwig (40) an der Spitze der Charts.

Der Hype um "Barbie" ist trotzdem noch nicht abgeklungen. Die Begeisterung der Fans für die Verfilmung ist sogar so groß, dass eine Fortsetzung im Raum stehen soll. "Die Crew, die an dem Barbie-Film gearbeitet hat, wurde kontaktiert, um über die Fortsetzung zu sprechen", hatte ein Insider behauptet.

Ryan Gosling und Margot Robbie im Juli 2023 in London

Xolo Maridueña, Hauptdarsteller von "Blue Beetle"

Greta Gerwig, Juli 2023

