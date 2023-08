Nach Mega-Erfolg: Wird es einen zweiten "Barbie"-Film geben?

Geht Barbies Geschichte noch weiter? Im Juli lief der Film um die berühmte Puppe an und wurde direkt zu einem internationalen Hype. Zahlreiche Fans stürmten bereits in die Kinos, um Margot Robbie (33), Ryan Gosling (42) und Co. in der pinken "Barbie"-Welt zu sehen. Der Streifen ist ein absoluter Kassenschlager: In den ersten drei Wochen spielte er rund eine Milliarde Euro ein. Wegen des großen Erfolgs wird jetzt wohl schon an einem zweiten Teil gearbeitet!

Das verrät nun ein Insider gegenüber The Sun. "Die Crew, die an dem "Barbie"-Film gearbeitet hat, wurde kontaktiert, um über die Fortsetzung zu sprechen", meint der Informant. Die Mattel-Chefs sind mit der Arbeit des Film-Teams offenbar total zufrieden: "Es hat sich gezeigt, dass die Bosse die gleiche Crew für die Fortsetzung wollen wie für den ersten Film." Aber zu diesem Zeitpunkt sei noch nichts entschieden – ein erster E-Mail-Austausch habe zwar stattgefunden, doch "Details müssen noch abgeklärt werden."

Ken-Darsteller Ryan Gosling konnte mit seiner Rolle in "Barbie" auch besonders punkten. Vor allem musikalisch: Denn mit dem Song "I'm Just Ken" landete der 42-Jährige zum allerersten Mal in den Musikcharts! Laut People belegt er dort momentan den 87. Platz.

Snorlax / MEGA Margot Robbie und Ryan Gosling im Juni 2022

ActionPress Margot Robbie als Barbie im Film "Barbie"

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

