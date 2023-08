Würde Ed Sheeran in der Halbzeitshow des Super Bowls singen?

Er redet Klartext! Der englische Sänger und Songwriter Ed Sheeran (32) feiert mit seiner Musik große Erfolge. Seit Jahren füllt er bei seinen Konzerten Stadien und Arenen. Zudem gewann er zahlreiche Preise und hat immer wieder Features mit anderen großen Stars. Im vergangenen Jahr holte er sich bei einem Konzert den Rapper Eminem (50) auf die Bühne. Nun beantwortet Ed, ob er auch in der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten würde!

"Ich denke, die einzige Möglichkeit, dass ich es machen würde, wäre, wenn ich mich jemand anderem anschließen würde", verriet er im "Deep & Shallow"-Podcast. Allgemein sei er aber eher der Meinung, dass das nicht zu ihm passen würde – seine Show sei nicht unbedingt mit den sonstigen großen Halbzeitshows vergleichbar. "All diese großen Künstler – das bin ich einfach nicht. Ich würde keine Tänzer auf der Bühne haben. Ich würde kein Feuerwerk veranstalten", erklärt der Sänger.

Doch ganz ausschließen möchte Ed einen Auftritt auch nicht: "Ich glaube, ich würde es als Gast tun." Die Möglichkeit dazu hätte er bereits früher schon gehabt: 2016 hatte es Gespräche für einen Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls 50 zusammen mit der britischen Band Coldplay gegeben – dort hätte er seinen Song "Thinking Out Loud" spielen können. Am Ende standen jedoch Beyoncé (41) und Bruno Mars (37) mit ihnen auf der Bühne.

Getty Images Ed Sheeran und Eminem, November 2022

Getty Images Ed Sheeran im Rahmen der Billboard Music Awards 2015

Getty Images Ed Sheeran, 2022

