Blick auf die Waage: Heidi Klum verrät ihr aktuelles Gewicht

Heidi Klum (50) lüftet ein gut gehütetes Geheimnis. Im Juni hatte die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin ihren 50. Geburtstag gefeiert. Trotz vier Kindern ist die Laufstegschönheit nach wie vor top in Form – und dessen ist sie sich auch bewusst. Im Netz präsentiert das Model nur zu gerne seine Vorzüge in Form von sexy Bikini-Pics und aufreizenden Videos. Nun gewährt Heidi erneut tiefe Einblicke: Sie verrät, wie viel sie auf die Waage bringt!

In einer aktuellen Instagram-Fragerunde widmet sich die 50-Jährige mal wieder den neugierigen Fragen ihrer Fans. Dabei möchte ein Follower nun das Gewicht der Beauty wissen. Heidi zögert nicht lang und filmt sich, während sie eine Körperwaage hervorzieht. "Ist bestimmt total verstaubt. Geht bestimmt auch gar nicht mehr", witzelt die Blondine. Als sie sich darauf stellt, zeigt diese 138 Pfund an – das sind umgerechnet etwa 62,6 Kilogramm.

Doch hinter ihrer Wahnsinnsfigur stecken vor allem zwei Dinge: Disziplin und harte Arbeit. Erst kürzlich verriet die vierfache Mama das Geheimrezept ihres persönlichen Fettkillers: Für den Extrakick an Eiweißen schlürft sie morgens drei pochierte Eier in warmer Hühnerbrühe.

Heidi Klum, Model

Heidi Klum im August 2023

Heidi Klum im August 2023

