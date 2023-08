Wild! Heidi Klum wackelt für Tom mit den Brüsten beim Dinner

Da wird sicherlich nicht nur ihr Liebster schwach! Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (33) gehen bereits seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Aktuell gönnen sich die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin und der Tokio Hotel-Gitarrist eine Auszeit im sonnigen Italien. Auf Social Media gewährt das Model dabei nur zu gerne Einblicke in ihren romantischen Pärchenurlaub – und in ihrem neusten Clip zeigt Heidi nun vollen Körpereinsatz!

Mit einem aktuellen Instagram-Reel heizt die 50-Jährige mächtig ein! Dort ist zu sehen, wie die Laufstegschönheit während eines Dinners mal wieder gekonnt mit ihren Reizen spielt: Heidi wedelt nicht nur verführerisch mit ihrer langen blonden Mähne umher, sondern bringt dabei auch ihren Vorbau ordentlich in Schwung – von links nach rechts schüttelt sie ihre Brüste und lächelt verschmitzt in die Kamera. Gefilmt wird das Spektakel von ihrem Partner Tom, der offenbar großes Gefallen an der Aufnahme findet und immer näher an ihren Ausschnitt heranzoomt. "Was machst du bei deinem Abendessen-Date mit deiner Liebe außer essen?", fragt sie verheißungsvoll unter dem Beitrag.

Dass Heidi gerne zeigt, was sie hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Erst vor wenigen Tagen stellte sie ihre Wahnsinnsfigur im Netz abermals zur Schau – im knappen Bikini und ohne Schminke posierte sie sexy vor einer traumhaften Meereskulisse.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

