Hochzeitstag der Ex: Shia LaBeouf kahl geschoren unterwegs

Shia LaBeouf (37) ist offenbar wieder ganz der Alte! Der Schauspieler ist für so einige Rollen in zahlreichen Hollywoodproduktionen bekannt: darunter große Franchise wie Indiana Jones oder auch "Transformers". Bis Anfang 2021 soll er mit Margaret Qualley (28) liiert gewesen sein. Die Schauspielerin gab Jack Antonoff vor wenigen Tagen das Jawort. Am selben Tag wurde Shia mit einem kahlrasierten Kopf gesichtet!

Papparazzi-Aufnahmen zeigen den umstrittenen Hollywoodstar auf dem Weg zu der Probe seines Stücks in Los Angeles. Dabei sieht er um einiges gepflegter und gesünder als noch vor wenigen Monaten aus! Auf den Bildern hat Shia ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Shorts an. Die Haare trägt der 37-Jährige mittlerweile abrasiert und den Bart etwas gestutzt. Währenddessen unterhält sich der Schauspieler mit der Regisseurin seines Stücks und hält einen Becher sowie eine Imbisstüte in den Armen.

Im April waren Fans des Darstellers noch ganz schön besorgt gewesen. Zu dem Zeitpunkt wurde Shia in einem ganz schön verlumpten Look abgelichtet! Auf den Papparazzi-Bildern trug er seine Haare noch lang und wild. Mit einem müden Blick spazierte er in einem lockeren Pullover durch Pasadena und wirkte ziemlich verlebt.

MEGA Shia LaBeouf und Margaret Qualley in Pasadena im Dezember 2020

Snorlax/MEGA Shia LaBeouf, Schauspieler

Snorlax / MEGA Shia LaBeouf im April 2023

