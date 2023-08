Strand-Pics zeigen: Sienna Miller erwartet ihr zweites Baby!

Sie ist wieder in freudiger Erwartung! Seit 2012 ist Schauspielerin Sienna Miller (41) bereits Mutter. Zusammen mit ihrem Ex Tom Sturridge (37) hat sie eine Tochter. Der Wunsch nach einer größeren Familie nagte an der Hollywood-Schönheit aber sehr, weshalb sie mit 40 ein paar ihrer Eizellen einfrieren ließ. Und nun ist wohl der richtige Moment: Sienna ist zum zweiten Mal schwanger!

Paparazziaufnahmen, die People vorliegen, zeigen die "American Sniper"-Darstellerin in einem knappen Bikini am Strand von Ibiza – so weit, so unspannend. Doch beim genaueren Hinschauen ist deutlich ein kleiner Babybauch zu erkennen: Sienna wird wieder Mutter! Vater des Kindes wird wohl ihr Freund Oli Green sein. Bisher haben sich aber weder die Leinwandschönheit noch der werdende Papa zu dem Babyglück geäußert.

Dass Sienna noch mal Mutter wird, dürfte für ihre Fans keine große Überraschung sein. In einem früheren Interview mit der britischen Vogue verriet die Beauty, dass sie sich vor allem ihre 30er anders ausgemalt habe. "Ich habe mir vorgestellt, dass ich dann schon verheiratet bin, drei Kinder habe und eine tolle Mutter bin", erzählte sie im vergangenen Jahr.

Anzeige

Getty Images Sienna Miller bei der Prince's Trust Gala 2023

Anzeige

Getty Images Sienna Miller bei der Premiere von "A Spy Among Friends"

Anzeige

Getty Images Sienna Miller, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de