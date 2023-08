Übelkeit: Wie geht es Jana Kramer in ihrer Schwangerschaft?

Das klingt übel! Die Schauspielerin Jana Kramer (39) wurde als Alex Dupre in der Serie One Tree Hill einem breiteren Publikum bekannt. Auch privat scheint sie ihr Glück bereits gefunden zu haben, denn vor wenigen Wochen hatte sie sich mit ihrem Partner Allan Russell (42) verlobt. Nur kurze Zeit später verkündeten die beiden Turteltauben dann, dass sie ein Kind erwarten. Nun verrät Jana, wie es ihr in ihrer dritten Schwangerschaft geht und was für Gelüste sie hat!

"Im ersten Trimester konnte ich kaum etwas anderes essen als Bagels mit Frischkäse und jetzt wird mir allein von dem Gedanken daran schlecht", schreibt sie in einer Fragerunde auf Instagram. Süßigkeiten könne sie gar nicht essen, denn davon bekomme sie Bauchschmerzen. "Mir ist den ganzen Tag über schlecht, aber in der Nacht und am Morgen ist es am schlimmsten", plaudert die Schauspielerin aus. Sie sei eine der wenigen Frauen, die die Morgenübelkeit bis zum Ende der Schwangerschaft hätten.

Doch ein paar Lebensmittel helfen ihr gegen die Übelkeit: dazu gehören Pfirsiche, Kirschen und frisch gepresster Orangensaft. Außerdem esse sie ständig Salat und Dinge, die nicht so schwer seien: "Ich wünschte wirklich, ich könnte Pommes oder etwas Warmes essen, aber das klingt schrecklich für mich. Außerdem kann ich kein stilles Wasser trinken, denn davon wird mir schlecht." Daher trinke sie nur noch Wasser mit viel Kohlensäure.

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer

Instagram / kramergirl Jana Kramer und ihre Kinder

