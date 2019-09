Scrollen Fans durch Alena Gerbers (30) Social-Media-Kanäle, stoßen sie eher selten auf verliebte Pärchenfotos mit ihrem Mann. Alena ist mit Fußballer Clemens Fritz (38) verheiratet – und das darf auch gerne jeder sehen sowie wissen. Doch intime Momente im Netz teilen? Damit geht das Paar eher vorsichtig um. Umso mehr dürften die Follower des Models jetzt über diesen süßen Couple-Schnappschuss erfreut sein!

Sonne, Meer und Liebe pur! Alena und Clemens relaxen gerade auf Ibiza und scheinen die entspannte Zweisamkeit in vollen Zügen zu genießen. Woran das festzumachen ist? Auf einem aktuellen Bild in ihrer Instagram-Story könnten die zwei kaum glücklicher aussehen! Vor malerischer Strandkulisse geben sich die Moderatorin und der Kicker, beide ganz locker in Badeklamotten gekleidet, einen liebevollen Schmatzer. Die unaufgeregt romantische Szene verziert Alena lediglich mit einem digitalen, selbst gemalten Herz – wenn das bei ihrer Community zum Ende der Urlaubssaison nicht noch mal Sommergefühle weckt!

Ob die zwei von ihrer Tochter begleitet werden, lässt sich auf den Bildern nicht erkennen. Der ganze Stolz im Hause Gerber-Fritz ist im August zwei Jahre alt geworden. Wie auch ihr Liebesleben hält Alena ihr Kind jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – Familien-Postings sind daher rar gesät.

Instagram / alenagerberofficial Model Alena Gerber und Kicker Clemens Fritz, September 2019

Anzeige

Instagram / alenagerberofficial Model Alena Gerber auf Ibiza im September 2019

Anzeige

Instagram / alena.fritz Alena und Clemens Fritz mit ihrer gemeinsamen Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de