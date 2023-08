"Ex on the Beach"-Yasin und Carina sind nicht mehr zusammen!

Diese Liebe war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt! Yasin Mohamed (32) und Carina hatten sich in diesem Jahr bei Ex on the Beach kennen und lieben gelernt. Vor laufenden Kameras funkte es zwischen den beiden Realitysternchen auf Anhieb, ganz zum Leidwesen seiner Ex-Freundin Paulina Ljubas (26). Vor wenigen Tagen fand die vierte Staffel der Kuppelshow ein Ende – und Yasin und Carinas Liebe offenbar auch!

Bei "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" sprechen die beiden nun erstmals darüber, wie es zwischen ihnen nach dem Format weiterging. Die schöne Blondine findet dabei ziemlich klare Worte: "Yasin hat sich einfach nicht mehr bei mir gemeldet und dann war die Geschichte irgendwie zu Ende geschrieben." Carina sei darüber auch ganz froh. "Das hätte so oder so nicht geklappt, weil wir beide einfach so unterschiedliche Lebensstile haben", betont sie.

Und wie steht das einstige Paar heute zueinander? "Gar nicht, muss ich dazu sagen – also ich habe mit Yasin gar nichts mehr zu tun", macht Carina deutlich. Der 32-Jährige gesteht hingegen: "Ich hätte dich gerne einmal die Woche per FaceTime angerufen."

