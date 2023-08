Rache ist süß: Paulina wählt "Ex on the Beach“-Carina raus!

Paulina Ljubas (26) sitzt am Drücker! Bei Ex on the Beach hatte es immer wieder Drama zwischen der Influencerin und Carina gegeben. Grund dafür war Paulinas Ex Yasin Mohamed (32), für den die Beauty noch Gefühle hatte. Doch der entschied sich in der achten Folge gegen seine Ex und für die Blondine. Jetzt wendet sich das Blatt und Paulina hat die Qual der Wahl, sich zwischen Carina und Jessica Hnatyk zu entscheiden. Ihre Wahl fällt auf Carina, die die Villa nun verlassen muss.

"Ich möchte, dass Carina geht", sagt Paulina vor der gesamten Gruppe. "Das ist nichts gegen dich persönlich, aber ich glaube, das ist klar. Carina, du hast am Anfang auf meine Gefühle gekackt", möchte sie ihre Entscheidung begründen, doch sie wird direkt unterbrochen. "Ich hab auf deine Gefühle gekackt?", wettert die ehemalige Love Island-Bekanntheit. Die Blondine versteht die Welt nicht mehr. Sie steht auf und packt ihre Sachen.

Yasin ist auch alles andere als begeistert und wittert einen Komplott. "Ich dachte, du machst einen Herzensmove und sagst 'Ich gönne dir etwas Neues'. Wie kann ein Mensch so böse sein? Wie kann ein Mensch so krass aus Rache handeln?", wirft er seiner Ex an den Kopf. Dennoch zieht es der Hottie nicht in Betracht, die Show mit seiner neuen Flamme zu verlassen.

