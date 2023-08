Hailey hat Mitspracherecht bei Justin Biebers Geschäften

Ihre Ehe erreicht eine neue Stufe! Seit rund fünf Jahren sind Hailey (26) und Justin Bieber (29) verheiratet. Die beiden scheinen auch überglücklich in ihrer Beziehung zu sein. Die Partnerschaft des Sängers und des Models soll allerdings nicht nur privat gut laufen – auch beruflich scheint sich einiges zu entwickeln. Hailey soll sich nämlich immer mehr an Justins Businessangelegenheiten beteiligen.

Laut einem Insider spielt sie wohl eine größere Rolle in den geschäftlichen Angelegenheiten des Popstars. Bei jedem Meeting scheint Justins Frau dabei zu sein. "Hailey hat die Kontrolle übernommen und ist stark involviert", verrät die Quelle Page Six. "Sie ist die Stimme. [Die beiden] werden zu diesem Power-Paar. Sie ist ein großer Teil von allem, was er tut", fährt sie fort.

Justins Businessangelegenheiten sind zurzeit sowieso schon ein großes Thema. Denn es kursieren Gerüchte, dass der Kanadier seit Längerem nicht mehr mit seinem langjährigen und allerersten Manager Scooter Braun (42) zusammenarbeiten soll. Die beiden haben sich angeblich seit einiger Zeit nicht mehr gesprochen. Bestätigt wurde dies allerdings weder von Justin noch von Scooter.

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Met Gala 2021

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Grammys 2022

Getty Images Scooter Braun und Justin Bieber, 2020

