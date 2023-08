"Ex on the Beach"-Carina ist nach Yasin-Trennung vergeben!

Sie ist wieder verliebt! Yasin Mohamed (32) und Carina nahmen bei der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach teil. Die beiden wurden ein Herz und eine Seele. Carina war sich sicher, dass die Romanze mit Yasin außerhalb der Show weitergehen würde. Die beiden merkten dann allerdings, dass ihre Beziehung keine Zukunft hat. Kurz nach ihrer Trennung fand Carina schon einen neuen Partner.

Bei "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" berichten sie, wie es ihnen nach der Show erging. Anfangs sollen die beiden noch Kontakt gehabt haben, allerdings schien der Aufwand für Yasin zu groß zu sein. Deshalb meldete er sich nicht mehr bei der Kandidatin. Somit fand ihre Romanze ein relativ schnelles Ende. Carina fand danach schon eine neue Liebe. "Ich bin an eine Frau vergeben", verrät sie.

Schon in den letzten Wochen munkelte man, ob die Blondine vielleicht eine Freundin haben könnte. Immer wieder tauchte eine neue Frau in ihren TikToks auf. Die beiden schienen sich näher zu sein, als sie zugeben wollten. Mittlerweile sind sich fast alle sicher, dass es sich bei ihr um Carinas neue Freundin handelt. Bestätigt hat sie selbst das allerdings noch nicht.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / carina.nl Carina Nl, Realitystar

Instagram / carina.nl Carina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

