"Ausgeschlossen": Melina Hoch dementiert Reunion mit Tim

Aus den beiden wird wohl doch nichts mehr. Im Jahr 2020 hatten sich Melina Hoch und Tim Kühnel bei Love Island kennen und lieben gelernt. Sie haben die Datingshow sogar gewonnen und sind danach noch einige Zeit ein Paar gewesen, doch trennten sich später. Seit wenigen Wochen kursieren jedoch die Gerüchte, dass zwischen ihnen wieder etwas läuft: Mehrmals waren sie zusammen unterwegs. Jetzt sorgt Melina für Klarheit: Zwischen ihr und Tim gibt es keine Liebes-Reunion!

Auf Instagram widmet sich die Influencerin den Fragen ihrer Fans. Einer wollte wissen, ob es ein Liebescomeback zwischen ihr und Tim geben könnte. "Ausgeschlossen. In den letzten zwei Jahren ist so viel passiert. Irgendwann reicht es halt auch einfach. Das Gute an der Öffentlichkeit: Irgendwann kommt alles raus", antwortet Melina daraufhin. Worauf genau sie anspielt, führt sie allerdings nicht weiter aus.

Erst Ende Juli heizten Melina und Tim die Gerüchteküche wieder an: Sie waren zusammen essen! Beide teilten ein Foto aus demselben Restaurant. Zuvor waren sie auch schon gemeinsam beim Tennis spielen oder mit dem Auto unterwegs.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Juni 2021

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel auf Bali

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, "Love Island"-Kandidatin 2020

