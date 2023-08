Endgültiges Ehe-Aus? Fürstin Charlène wohnt in der Schweiz

Wie steht es um die Ehe von Fürstin Charlène (45) und Fürst Albert II. von Monaco (65)? Seit über zehn Jahren gehen der monegassische Royal und seine Frau gemeinsam durchs Leben. Allerdings ließ Albert seine Gattin aus der offiziellen Thronfolge streichen – deshalb kamen zuletzt auch immer wieder Trennungsgerüchte über das Paar auf. Scheint nun das Ehe-Aus besiegelt zu sein? Charlène wohnt nämlich mittlerweile in der Schweiz!

Das berichtetet jetzt unter anderem Bild: Die 45-Jährige "lebt jetzt in der Schweiz und sieht ihren Mann nur noch nach Vereinbarung", so ein Insider. "Albert und Charlène sind jetzt gute Geschäftspartner und kümmern sich abwechselnd um die Kinder", heißt es außerdem seitens des Informanten. Die gebürtige Südafrikanerin und der Sohn von Grace Kelly (✝52) seien nur noch ein "zeremonielles Paar" – Charlène kehre nur noch zu offiziellen Anlässen nach Monaco zurück.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte sich die ehemalige Schwimmerin stark zurückgezogen – im Juli sah man Charlène schließlich wieder bei öffentlichen Auftritten: So besuchte das Ehepaar Arm in Arm die 74. Gala des Roten Kreuzes von Monaco. Dabei wirkten die beiden wie ein eingespieltes Team.

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Mai 2023

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Juli 2023

Getty Images Fürstin Charlène im Juli 2023

