Es wird ernst: Alfons Schuhbeck tritt seine Haftstrafe an!

Für Alfons Schuhbeck (74) geht es jetzt hinter Gitter. Der Promikoch hatte sich vergangenen Oktober vor Gericht verantworten müssen und war wegen Steuerhinterziehung von circa 2,3 Millionen Euro verurteilt worden. Die Strafe: drei Jahre Gefängnis. Wann genau es für das TV-Gesicht hinter schwedische Gardinen geht, war bisher nicht klar. Doch jetzt ist es offiziell: Alfons muss heute seine Haftstrafe antreten!

Die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Landsberg bestätigt das gegenüber Augsburger Allgemeine. Am Mittwoch erschien Alfons in der JVA und trat nun seine dreijährige Haftstrafe an. Ein offizielles Statement vom Anwalt des 74-Jährigen steht bisher noch aus, denn dieser wollte sich bisher nicht äußern.

Dass Alfons nur noch wenige Tage in Freiheit hat, war bereits vergangene Woche klar. Seinen Alltag schien der Küchenprofi deshalb aber nicht zu ändern. Am Montag wurde der gebürtige Bayer noch bei seinem regelmäßigen Kochkurs gesehen. Gegenüber Bild äußerten sich seine Mitarbeiter aber verhalten: "Er spricht nicht mit uns über seine anstehende Haft. Menschlich gesehen ist das schon sehr traurig."

Feil, Bernd Alfons Schuhbeck im November 2022

Tamara Bieber / action press Alfons Schuhbeck, Sternekoch

Getty Images Alfons Schuhbeck, Koch

