Nach Eklat: Verena Kerth witzelt über neue Prügelvorwürfe!

Verena Kerth (42) nimmt es mit Humor! Eigentlich könnte es für die Radiomoderatorin und ihren Liebsten Marc Terenzi (45) kaum besser laufen, denn die zwei werden demnächst vor den Traualtar treten. Doch seit Monaten häufen sich die Gerüchte, dass es bei dem Paar immer wieder zu Handgreiflichkeiten kommt. Vor einigen Tagen soll sogar ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden sein. Verena selbst findet das Ganze amüsant und reißt Witze über die Behauptungen.

"Also, ich muss ja sagen, in Hamburg ist ja immer was los. Das Einzige, das heute richtig einSCHLÄGIG war, ist mal wieder die Berichterstattung", amüsierte sich die 42-Jährige in ihrer Instagram-Story. Verena war richtig in Fahrt und meinte abschließend: "Und kaum SCHLÄGST du alle möglichen Google-Seiten auf, siehst du mich." Mehr wollten die beiden zu dem Vorfall nicht sagen.

Wie Bild nämlich berichtet hatte, sei es am Samstagabend in Hamburg zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Hotelmitarbeiter sollen die Polizei verständigt haben, die den Fall jetzt untersucht. Verena soll Brand- und Schürfverletzungen erlitten haben.

Anzeige

ActionPress Marc Terenzi und Verena Kerth

Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de