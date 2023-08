Nach Schlaganfall: Coupleonotour-Ina träumt vom Autofahren

Ina von Coupleontour will zurück in ihr altes Leben! Im vergangenen Sommer erlitt die Influencerin einen schweren Schlaganfall und kämpft sich seitdem zurück in ihr altes Leben. Immer an ihrer Seite sind dabei ihre Ehefrau Nessi und ihre kleine Tochter Olivia. Der Alltag der kleinen Familie im eigenen Haus klappt inzwischen auch wieder ganz gut. Und die TikTokerin will noch mehr: Ina möchte unbedingt wieder Autofahren!

Aktuell fühlt sich Ina noch nicht wohl genug, um sich wieder hinters Steuer zu setzen, berichtet sie auf Instagram – allerdings fahre sie so gerne Auto und wolle deshalb unbedingt wieder auf die Straße! "Wir gehen jetzt zu einer Praxis, die mir hoffentlich helfen kann, mich wieder so sicher zu fühlen, dass ich mich in den Straßenverkehr traue", erklärt der Webstar. Um niemanden zu gefährden, wolle Ina dann auch noch einige Fahrstunden nehmen. "Ich bin voll aufgeregt und gespannt, was sie so sagen werden", ergänzt sie.

Auch Nessi hofft, dass ihre Liebste bald wieder ein Fahrzeug steuern wird. "Sie ist so eine verdammt gute Audifahrerin immer gewesen. [...] Es ist einfach ihr großer Traum, wieder Auto zu fahren. Ich hoffe so sehr, dass das klappt und man ihr das ermöglichen kann", erzählt sie. Ina belaste es sehr, nicht mehr selbst fahren zu können: "Ich weiß, dass das ein Punkt ist, der sie sehr traurig macht."

Instagram / coupleontour Ina und Nessi von Coupleontour im Juli 2023

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina im Juni 2023

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

