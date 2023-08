Offiziell: "Liebe macht blind" bekommt eine fünfte Staffel!

Da werden sich die Fans freuen! Liebe macht blind ist eines der erfolgreichsten Formate des Streaming-Anbieters Netflix. Seit 2020 ist die Dating-Show dort vertreten und im Laufe der ersten vier Staffeln kam es bereits zu zahlreichen Hochzeiten, Trennungen, Versöhnungen und Schlammschlachten. Nun wurden Neuigkeiten verkündet, die Fans der Show sehr glücklich stimmen dürften: "Liebe macht blind" geht in die fünfte Runde!

Wie unter anderem Daily Mail bekannt gibt, werden die ersten vier Folgen der fünften Staffel ab dem 22. September 2023 auf Netflix einsehbar sein. Insgesamt wird es neun Episoden geben und die finale Folge rund um die Hochzeitszeremonien wird am 13. Oktober online gehen. Die neue Staffel wurde in Houston gedreht. Frühere Staffeln hatten unter anderem in Atlanta oder Chicago stattgefunden.

In der vierten Staffel hatten sich unter anderem die Kandidaten Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi kennengelernt. Das verheiratete Paar verriet kürzlich, einen großen Kinderwunsch zu hegen und die Familienplanung eines Tages angehen zu wollen. Der Rechtsanwalt ist sich sicher: "Unsere Kinder werden die glücklichsten Kinder der Welt sein. Ich kann es kaum erwarten, mit [Bliss] Kids zu haben."

Getty Images Deepti Vempati, Cole Barnett und Natalie Lee, "Liebe macht blind"-Stars

Getty Images Natalie Lee, "Liebe macht blind"-Star

Netflix Bliss Poureetezadi und Zack Goytowski bei "Liebe macht blind"

