René Weller ist verstorben: Die Fans sind in großer Trauer!

Sie sind zutiefst erschüttert! 2021 war bekannt geworden, dass René Weller (✝69) an Demenz erkrankt ist. Im Laufe der Jahre hatte sich der Zustand des einstigen Boxers immer weiter verschlechtert. Erst vor wenigen Tagen rief seine Frau Maria (70) sogar die Freunde des Ex-Sportlers dazu auf, sich von ihm zu verabschieden. Am Dienstag dann die traurige Nachricht: René ist verstorben. Im Netz melden sich nun zahlreiche Fans zu Wort und trauern um den Box-Star!

"Ruhe in Frieden Champ... und meine Hochachtung an seine Frau, die insbesondere während seiner Krankheit immer für ihn da war", schreibt ein Bewunderer des ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmers unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. Auch weitere Fans drücken im Netz ihr Beileid aus und loben Renés Witwe Maria für ihre Stärke in den vergangenen Jahren. "Der Himmel hat jetzt eine Legende mehr. Ruhe in Frieden, René. Dir, liebe Maria, ein Danke von Herzen. Du hast gezeigt, was es heißt, jemanden bedingungslos zu lieben", äußert sich ein weiterer Bewunderer des verstorbenen Boxers.

Bis zuletzt hatte sich die 70-Jährige in ihrer gemeinsamen Wohnung in Pforzheim um ihren demenzkranken Ehemann gekümmert. In ein Pflegeheim habe Maria ihren Mann nicht geben wollen. "Mit meiner Schwiegermutter habe ich in dieser Beziehung sehr schlechte Erfahrungen gemacht", verriet sie im April gegenüber Bild.

Instagram / rene_weller_maria Maria und René Weller, September 2016

Instagram / rene_weller_maria Boxlegende René Weller in jungen Jahren

Getty Images Maria und René Weller bei einem Charity-Event in Köln, 2016

