Schwiegertochter-Ingos Frau Annika nimmt für Kinderwunsch ab

Ingo (32) und Annika geben alles für ihren Kinderwunsch! 2018 hatte der einstige Schwiegertochter gesucht-Teilnehmer voller Freude verkündet, dass er seine große Liebe gefunden hat. Im Juni des vergangenen Jahres gaben sich die beiden dann sogar das Jawort. Nun wünschen sich die Reality-TV-Stars nichts sehnlicher als eine Familie zu gründen, doch das sollte bislang leider nicht klappen. Für ihren Kinderwunsch sagt Annika daher nun ihren Extrapfunden den Kampf an!

"Leute, ich bin so glücklich gerade... Da zeigt die Wage einfach minus zwei Kilo an, in einer Woche", freut sich Annika auf Instagram. Dazu teilt sie stolz zwei Schnappschüsse von sich, nur mit einem Handtuch bekleidet. "Momentan gebe ich alles für den Kinderwunsch!", betont die Ehefrau des ehemaligen Datingshow-Kandidaten.

Bereits seit rund zwei Jahren versuchen Ingo und Annika Nachwuchs zu bekommen. Vergangenes Jahr plauderte der 32-Jährige in seiner Instagram-Story aus, dass sie für ihren Kinderwunsch auch schon fleißig üben: Der Reality-TV-Star verriet, dass er und seine Liebste "zweimal am Tag" Sex hätten.

Instagram / annika.peters Annika, Reality-TV-Star

Instagram / annika.peters Annika und Ingo, August 2023

Instagram / dr.sindsen Annika und Ingo bei ihrer Hochzeit mit Eric Sindermann (l.) als Trauzeuge

