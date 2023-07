Neue Fotos: Schwedens Mini-Royals sind schon richtig groß!

Die beiden sind gar nicht mehr so klein! Prinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel von Schwedens (49) Familie erfreut sich großer Beliebtheit. Regelmäßig teilt das Ehepaar Schnappschüsse von sich und seinen beiden Kindern Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7). So können ihre Fans die Entwicklung der zwei Mini-Royals sehr genau mitverfolgen. Auf neusten Bildern ist nun zu sehen, wie groß Estelle und Oscar mittlerweile schon sind!

Anlässlich Victorias 46. Geburtstag veröffentlicht das schwedische Königshaus nun einige aktuelle Aufnahmen der royalen Familie, die sie bei den Feierlichkeiten zeigen. Darauf strahlen Estelle und Oscar neben ihren Eltern in die Kamera. Dabei fällt auf: Die Elfjährige ist schon fast so groß wie ihre Mama! Ihr siebenjähriger Bruder strahlt auch total stolz in seinem coolen Anzug und hält dabei die Hand von Papa und Mama. Zu dem Anlass haben sich die vier auch besonders in Schale geschmissen: Daniel und Oscar tragen Anzüge in Blau und Beige, Victoria und Estelle tragen edle, weiße Spitzenkleider.

An ihrem Geburtstag konnte die Prinzessin ihre Beine nicht hochlegen, denn sie hatte einen ziemlich vollen Terminkalender. Laut Bunte nahm sie am Nachmittag vor dem Palast Glückwünsche der Fans entgegen. Am Abend überreichte sie den Victoria-Preis für Sportler und Sportlerinnen und besuchte anschließend um 21 Uhr ihr Geburtstagskonzert.

