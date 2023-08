Billy Ray Cyrus und seine Firerose feiern Red-Carpet-Debüt

Billy Ray Cyrus (61) und seine Firerose machen alles andere als ein Geheimnis aus ihrem Glück! Nach der Trennung von seiner Ehefrau Tish (56) hatten der Musiker und die australische Sängerin zueinandergefunden. Sie wurden ein Paar und sind seit fast einem Jahr verlobt. Wie sehr sie die Zeit miteinander genießen, machen sie immer wieder auf Social Media deutlich. Doch auf dem roten Teppich haben sie sich bisher noch nicht zusammen blicken lassen – bis jetzt!

Am Mittwoch waren Billy Ray und Firerose bei der 16. Ehrung der Academy of Country Music in Nashville, der Hauptstadt des US-Bundeststaates Tennessee, zu Gast. Zunächst posierten sie für die Fotografen – dann ging es für einen gemeinsamen Auftritt auf die Bühne. Der Hannah Montana-Darsteller trug dabei eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil sowie schwarze Cowboystiefel. Seine Partnerin setzte auf einen ähnlichen Ton, rundete das Outfit aber mit einer Glitzerjacke ab. Beide kombinierten dazu Cowboyhüte.

Für Billy Ray hat die Beziehung mit Firerose aber nicht nur Positives. Das Verhältnis zu seiner Tochter Miley (30) ist seitdem ziemlich angeschlagen. "Miley war schon schockiert und erschüttert, dass Billy Ray und Firerose etwas miteinander haben. Jetzt, wo er dem Mädchen einen Ring an den Finger gesteckt hat, ist es jedoch wie ein Schlag in die Magengrube", hatte ein Insider im vergangenen November Radar Online mitgeteilt.

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Getty Images Billy Ray Cyrus, Firerose, Charlie Daniels Jr. und Travis Denning

Getty Images Firerose, Billy Ray Cyrus und Travis Denning im August 2023 in Nashville

