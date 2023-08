Nach 35-km-Lauf bei WM: Hana Burzalová kriegt Antrag im Ziel

Damit hätte sie wohl nicht gerechnet. Aktuell laufen die Weltmeisterschaften in der Leichtathletik über die Bildschirme. Mit dabei sind auch deutsche Athleten wie beispielsweise Alica Schmidt (24). Die 400-Meter-Läuferin konnte sich in ihrer Paradedisziplin zwar nicht für den Wettkampf qualifizieren, dafür aber mit der Mixed-Staffel über die 4x400 Meter. Am Ende erreichte das Team sogar das Finale und belegte einen erfolgreichen siebten Platz. Nicht nur mit ihrer sportlichen Leistung, sondern mit einem romantischen Liebesgeständnis überzeugten allerdings zwei andere Sportler.

Im 35-km-Gehen treten nämlich die beiden Lebensgefährten Hana Burzalová und Dominik Černý an. Der 25-Jährige schafft es zwar nicht auf einen Medaillenplatz, hat aber offensichtlich eh ein anderes Vorhaben. Als seine Freundin auf der Zielgeraden erscheint, fällt der Sportler hinter dem Finish auf die Knie und streckt seiner Liebsten einen Ring entgegen. Diese mobilisiert noch einmal alle ihre letzten Kräfte und kommt freudestrahlend und völlig überwältigt im Ziel an. Voller Glück nimmt sie nach ihrem Einlauf den Antrag von Dominik an.

Seinen Plan hat der Geher bereits einige Zeit vorher gefasst. "Ich habe vor zwei Tagen beschlossen, meiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Wir sind seit fast einem olympischen Zyklus, also seit fast vier Jahren, zusammen. Ich denke, es war der richtige Zeitpunkt", erklärt er anschließend im Interview.

Getty Images Alica Schmidt bei den Weltmeisterschaften in Budapest 2023

Instagram / hankaburzalova Dominik Černý und Hana Burzalová, Dezember 2022

Getty Images Dominik Černý und Hana Burzalová nach ihrer Verlobung

