Priscilla Presley stellt klar: Riley und sie stritten nie!

Priscilla Presley (78) sorgt für Klarheit! Im Januar dieses Jahres war ihre Tochter Lisa Marie (✝54) plötzlich verstorben. Nach ihrem Tod entfachte ein kleiner Streit um ihr Erbe, da ihre Tochter Riley Keough (34) die alleinige Erbin sein sollte, was Priscilla nicht passte. Mittlerweile sind alle Angelegenheiten geklärt. Und das Verhältnis zwischen Priscilla und Riley ist nach wie vor gut!

Das stellt die Ex-Frau von Elvis Presley (✝42) nun im Interview mit The Hollywood Reporter klar. "Riley ist jetzt die Testamentsvollstreckerin, was natürlich richtig ist, da es sich um [Lisa Maries] Tochter handelt. Riley und ich haben ein gutes Verhältnis. Wir haben uns nie nicht gut verstanden. Das war alles nur Publicity", führt Priscilla ehrlich aus. Offenbar pflegt sie zu ihrer Enkelin noch immer ein gutes Verhältnis: "Wir wissen, was zu tun ist. Ich bin für sie da. Sie weiß das. Sie möchte, dass ich für sie da bin, um ihr zu helfen."

Schon vor einigen Wochen sprach Riley selbst über das Zerwürfnis wegen des Erbes ihrer Mutter. "Alle waren ein wenig in Panik, wie es weitergehen sollte und es dauerte ein bisschen, alles zu verstehen, denn es ist kompliziert. [...] Es gab einen kleinen Umbruch, aber jetzt wird alles so sein, wie es war", erklärte die 34-Jährige im Interview mit Vanity Fair.

Priscilla Presley und Lisa Marie Presley im Jahr 2013

Priscilla Presley im Jahr 2006

Riley Keough, Schauspielerin

