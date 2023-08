Nach Streit: Riley Keough gehört nun das gesamte Elvis-Erbe!

Damit ist dem Streit wohl nun ein Ende gesetzt! Anfang des Jahres war Lisa Marie Presley (✝54) völlig überraschend gestorben. Seitdem stritten ihre Tochter Riley Keough (34) und ihre Mutter Priscilla Presley (78) um das Erbe der Sängerin. Während sich die beiden bereits vor einigen Wochen einigten, stand bisher ein offizielles Urteil vom Gericht aber noch aus – bis jetzt: Riley wird die alleinige Verwaltung des Nachlasses ihrer Mutter zugesprochen!

Das geht jetzt aus Gerichtsdokumenten hervor, die People vorliegen. Demnach genehmigte am Freitag ein Richter des Los Angeles Superior Court den Vergleich, den die 34-Jährige im Juni nach einem Rechtsstreit mit ihrer Großmutter Priscilla vorgeschlagen hatte. Neben dem gesamten Nachlass ihrer Mutter, wird Riley auch die Treuhandschaft für ihre Halbgeschwister Harper und Finley Lockwood, die Töchter von Lisa Maries viertem Ehemann Michael Lockwood, leiten.

Doch was bedeutet das jetzt für Riley und Priscilla? Nachdem sich die beiden bereits im Juni darauf geeinigt hatten, dass die 78-Jährige 1.269.800 Euro erhält, darf die Ex-Frau des King of Rock and Rolls nach ihrem Tod auf dem Grundstück im Meditationsgarten von Graceland neben Elvis beigesetzt werden. Riley hingegen ist nun Eigentümerin von Graceland und die alleinige Erbin des Treuhandvermögens von Lisa Marie, was das gesamte Erbe von Elvis umfasst.

Anzeige

Getty Images Priscilla Presley und Riley Keough

Anzeige

Getty Images Priscilla Presley mit ihrer Enkeltochter Riley Keough

Anzeige

Getty Images Riley Keough auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de