Tochter mit im Auto: Bei Daniel Aminati platzte ein Reifen!

Das war wohl ein ganz schöner Schock! Schon seit geraumer Zeit muss Daniel Aminati (49) ganz schön stark sein: Bei seiner Frau Patrice war bösartiger schwarzer Hautkrebs diagnostiziert worden. Doch gemeinsam mit Töchterchen Charly Malika (1) verbrachte die kleine Familie nun ein paar schöne Tage an der Ostsee. Während Patrice wegen eines Klinikbesuches früher abreiste, trat der Moderator die Heimreise allein mit seinem Nachwuchs an. Doch während der Rückfahrt platzte bei Daniel ein Reifen!

"Ich bin in der Nacht um zwei Uhr mit Charly losgedüst, damit die Kleine die Nacht durchschlafen kann", berichtet der 49-Jährige in seiner Story auf Instagram. Dass seine Tochter tatsächlich zunächst im Land der Träume geblieben sei, habe ihn "ganz stolz" gemacht. Doch dann der Schock. "Um 6:20 Uhr, kurz vor Dresden, platzt auf der rechten Seite hinten der Reifen", erzählt Daniel und zeigt zudem ein Bild des Schadens. Der Familienvater gibt aber sogleich Entwarnung: "Ich bin Gott sei Dank auch nicht so schnell gefahren. Es ist gut gegangen."

Erst vor wenigen Wochen war Daniel in einen Unfall mit dem Bus des FC Bayern München verwickelt gewesen! "Ich wollte nur an dem Bus vorbeifahren, der scherte aber nach links aus!", schilderte er, wie Bild berichtete. Doch auch in dieser Situation war der Schauspieler noch mal ungeschoren davon gekommen. "Es gab zum Glück nur leichte Blechschäden. Mir selbst ist nichts passiert", erzählte der "Taff"-Moderator. Auch andere seien dabei nicht verletzt worden – die Fußballmannschaft habe sich zudem in dem Moment nicht in dem Fahrzeug befunden.

Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati

Instagram / danielaminati Daniel Aminati zeigt seinen geplatzten Reifen

Instagram / danielaminati Daniel Aminati, Moderator

